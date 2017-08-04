Средневзвешенная ставка по ипотеке достигла исторического минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в национальной валюте в июне текущего года снизилась до исторически минимального значения - 11,11%. Таковы данные Центробанка России.

«Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным в течение месяца, продолжила снижение и в июне 2017 г. составила 11,11%. Таким образом, она вновь опустилась до минимального значения за всю историю наблюдений», - отметили в ЦБ.

Материалы регулятора свидетельствуют о том, что в первом полугодии 2017 г. банки всего выдали около 423 500 ипотечных кредитов на общую сумму приблизительно 773 млрд руб., из них в июне 2017 г. было выдано 84 900 кредитов на общую сумму около 157,6 млрд руб. На фоне снижения процентных ставок объем рублевых ипотек увеличился на 9,1%.

При этом портфель ипотечных кредитов вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 11,6% и на 1 июля 2017 г. составил 4 трлн 670,9 млрд руб. Доля просроченных ипотечных кредитов держится на низком уровне - 1,5% (71,6 млрд руб.).