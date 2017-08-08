Рекомендации по акциям: Raiffeisenbank провел переоценку российских ритейлеров

Raiffeisenbank провел переоценку российских ритейлеров:

- понизил рекомендацию по GDR X5 Retail Group с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $34 до $45;

- понизил рекомендацию по акциям «Дикси» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с 400 руб. до 240 руб.;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $52 до $43, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $9 до $7, рекомендация «держать» не изменилась.

JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций Qiwi с $23 до $24, рекомендация «покупать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость ADR Veon с $5,1 до $5,5, рекомендация «покупать» не изменилась.

Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка с 215 руб. до 235 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.