Райффайзенбанк увеличил чистую прибыль на 22,5%

Райффайзенбанк в первом полугодии 2017 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 22,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 15,2 млрд руб., следует из отчета банка.

Чистый процентный доход банка за полугодие вырос на 2,2% до 21,452 млрд руб. Расходы на досоздание резервов сократились в 6,4 раза до 766 млн руб. Активы банка по состоянию на 30 июня 2017 г. составили 807,782 млрд руб. против 753,8 млрд руб. на 31 декабря 2016 г.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 г. Входит в тридцатку крупнейших банков страны.