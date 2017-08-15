Сбербанк подтвердил задержание топ-менеджера Юго-Западного банка

Зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка России действительно задержан в Ростове-на-Дону, в интересах следствия подробности огласке не подлежат, заявила пресс-служба кредитной организации.

«Сбербанк подтверждает факт задержания правоохранительными органами заместителя председателя Юго-Западного банка Геннадия Мусиенко. Произошедшее является результатом конструктивной совместной работы Управления ФСБ России по Ростовской области и Службы безопасности ПАО "Сбербанк", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области агентству сообщили, что в Ростове-на-Дону выявлен факт мошенничества в особо крупном размере, совершенного, по предварительным данным, заместителем председателя одного из банков.

«Установлено, что сотрудник коммерческой организации, действуя умышленно, занизил стоимость недвижимого имущества, находившегося в залоге у банка. После чего заключил договор переуступки, сообщив клиенту ложную стоимость принадлежащего ему имущества. Таким образом, подозреваемый похитил принадлежащие банку денежные средства в размере около 5 млн руб.», - сказал собеседник агентства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).