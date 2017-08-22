ФАС объяснила, как «Альфа капиталу» избежать административной ответственности

Управляющей компании «Альфа капитал» следует не просто отозвать письмо менеджера Сергея Гаврилова о возможных проблемах у четырех крупнейших банков из топ-15, но и разослать новое письмо клиентам с опровержением. «Информация об отзыве ООО "УК "Альфа капитал" рассматриваемого письма поступила в ФАС России 21 августа и в настоящее время рассматривается на предмет соответствия этих действий тем действиям, которые указаны в предупреждении ФАС России, – уточнила замначальника управления контроля финансовых рынков ведомства Лилия Беляева. – В случае исполнения предупреждения в срок в соответствии с законом о защите конкуренции в отношении общества дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаться не будет, общество не будет привлекаться к административной ответственности».

ФАС 21 августа предупредила «Альфа капитал» о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства. По оценке службы, информация в письме Гаврилина о проблемах у «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка не соответствует действительности, поскольку не подтверждается официально. Распространение этих сведений способно нанести вред деловой репутации банков и причинить убытки. «Альфа капитал» пытался получить преимущества при доверительном управлении ценными бумагами, поэтому ФАС пришла к выводу о наличии в действиях УК признаков недобросовестной конкуренции в форме дискредитации, которая запрещена законом.