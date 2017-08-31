Котировки Сбербанка обновили исторический максимум

Котировки акций Сбербанка днем в четверг обновили исторический максимум на фоне общего роста рынка. В 11.50 мск обыкновенная акция Сбербанка на Московской бирже стоила 185,55 руб. (+1,12%), максимальное значение составляло 185,85 руб.

Индекс ММВБ к 12.10 мск вырос до 2024,74 пункта (+0,79%), индекс РТС – до 1091,01 пункта (+0,61%), рублевые цены большинства основных фишек на Московской бирже выросли в пределах 2,3%.

В лидерах роста выступают рублевые акции «Мобильных телесистем» (+2,6%), «Норникеля» (+2,5%), «Северстали» (+2,3%). Акции «Норникеля» обновили максимум с февраля на фоне роста цен на металлы.