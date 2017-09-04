Торговая площадка «Восход» первой в России получила право работать с криптовалютами

Торговая площадка «Восход» (один из проектов Фонда развития Дальнего Востока) первой в России получила право от Центробанка работать с криптовалютами, заявил в интервью ТАСС полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

«Мы рассматриваем возможность создания площадки по торгам криптовалютами. Центробанк нас поддержал. Система "Восход" первой в стране получила право работать с криптовалютами», – заявил он.

По словам вице-премьера, обсуждается и возможность майнинга криптовалют в ряде регионов Дальнего Востока. «Есть регионы, где есть переизбыток энергии, и у нас, и в Сибири. И там пока нет возможности перераспределить этот избыток в другие регионы. Поэтому можно создавать компании, которые таким образом будут утилизировать несвязанные объемы электроэнергии, а люди смогут зарабатывать на этом», – пояснил Трутнев.

Он добавил, что «Восход» рассчитывает в ближайшее время провести торги: «У них была пара торгов за прошедший период, объем привлечения порядка 600 млн руб. Планируют они сейчас еще торги с объемом примерно таким же – немногим более 500 млн руб.». При этом вице-премьер посетовал, что «площадкой "Восход" не очень доволен, она могла бы работать интенсивнее».