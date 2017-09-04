ФАС не будет возбуждать дело в отношении УК «Альфа капитал» из-за письма о «проблемных банках»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не будет возбуждать в отношении УК «Альфа капитал» дело о нарушении антимонопольного законодательства из-за рассылки письма аналитика о финансовом положении банка «Открытие», Промсвязьбанка, МКБ и Бинбанка, говорится в сообщении ведомства.

«31 августа в ФАС России поступило письмо ООО УК «Альфа капитал», свидетельствующее об устранении им признаков недобросовестной конкуренции и выполнении предупреждения ведомства», – указывается в сообщении.

Ранее «Ведомости» сообщили, что УК «Альфа капитал» отправила действующим клиентам письмо о нестабильном положении банка «ФК Открытие», МКБ, Промсвязьбанка и Бинбанка. Автор письма аналитик Сергей Гаврилов был вызван в ЦБ для разъяснения ситуации.

ФАС 21 августа предупредила «Альфа капитал» о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства. По оценке службы, информация в письме Гаврилина не соответствует действительности, поскольку не подтверждается официально. Распространение этих сведений способно нанести вред деловой репутации банков и причинить убытки. «Альфа капитал» пытался получить преимущества при доверительном управлении ценными бумагами, поэтому ФАС пришла к выводу о наличии в действиях УК признаков недобросовестной конкуренции в форме дискредитации, которая запрещена законом.