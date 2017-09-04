Банк России считает преждевременным допуск криптовалют к организованным торгам

Центробанк считает, что криптовалюты и производные финансовые инструменты пока что не должны быть допущены к организованным торгам на территории России.

«Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма», – говорится в сообщении регулятора. Банк России напомнил, что большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как России, так и большинства других стран,

Операции с криптовалютами опасны из-за резкого колебания курса. «Существуют также технологические риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на «виртуальные валюты». Это может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей на финансовые услуги в случае их нарушения», – добавили в ЦБ.

В настоящее время в Госдуме обсуждается вопрос регулирования криптовалют, законопроект может быть принят уже этой осенью. На просьбу прокомментировать этот законопроект пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос находится в ведении правительства. «Эти темы подлежат межведомственному обсуждению, это новое явление в нашей жизни, поэтому, конечно, какое-то урегулирование выработать предстоит еще в этом контексте, но какое именно, это все-таки прерогатива нашего кабинета министров, и я предлагаю именно туда адресовать такие вопросы», - сказал Песков.