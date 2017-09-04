«Росгосстрах» оценил потребность в докапитализации до конца года в 11-17 млрд рублей

«Росгосстрах» оценивает потребность в докапитализации до конца текущего года в 11-17 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Дополнительный капитал компании требуется начиная с 2016 г., говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров. В прошлом году на фоне убытка в 17,8 млрд руб. было внесено 21,7 млрд руб., в первом полугодии этого года - еще 40 млрд руб.

Главная причина отрицательного финансового результата - ОСАГО, операции по которому в 2016 г. принесли компании 42 млрд руб. убытка.

«Жесткие мероприятия по снижению убыточности» позволили по итогам первого полугодия 2017 г. получить убыток от ОСАГО «на 2,6 млрд руб. ниже ожидаемого», говорится в сообщении.

По текущей модели, представленной в ЦБ, прибыль «Росгосстраха» в 2018 г. должна составить около 5,5 млрд руб., отметили в компании.