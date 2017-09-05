Сбербанк анонсировал запуск пилотов по оформлению российских паспортов

Российские паспорта и миграционные документы можно будет оформить в отделениях Сбербанка, рассказал вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров. «В этом году мы запустим в нескольких регионах пилоты: банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника многофункционального центра (МФЦ)», – приводит его слова РБК. Таким образом, клиенты банка «смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт, водительские права». С 2019 г. предполагается распространить этот опыт на всю филиальную сеть.

По словам Шарова, Сбербанк планирует начать предоставление новых услуг с регионов, где сейчас дефицит МФЦ. Таких в России около 30%.

«Простая ситуация: предприниматель купил земельный участок и приходит к своему клиентскому менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор, например, о кредитовании», – пояснил Шаров, как сервис может выглядеть на практике.

Сбербанк также планирует взаимодействовать с порталом госуслуг, рассказал топ-менеджер. «У нас только четверть населения имеет активную запись. Мы будем помогать человеку завести личный кабинет, чтобы он мог пользоваться электронными сервисами», – пояснил Шаров.