Орешкин не видит рисков для бюджета из-за ситуации с «Открытием»

Ситуация с группой «Открытие», которая переходит под контроль ЦБ из-за финансовых проблем, макроэкономических последствий не несет, уверен министр экономического развития Максим Орешкин.

«Ситуацией [с "Открытием"] полностью управляет ЦБ, каких-то системных последствий, влияния на макропоказатели от нее ожидать абсолютно не стоит», – сказал он журналистам.

Рисков для бюджета необходимость оказания поддержки «Открытию», потребность в капитале которого исчисляется сотнями миллиардов рублей, тоже не несет, считает министр.

Центробанк может потратить на докапитализацию группы «Открытие» 250–400 млрд руб., значительная часть пойдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст», сообщал ранее зампред ЦБ Василий Поздышев Reuters. Средства будут предоставляться по графику по мере необходимости. Банк перешел под контроль Фонда консолидации банковского сектора.