Brent подешевела до $52,27 за баррель

Нефть WTI дорожает из-за ожидайний роста спроса на сырье после возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий в США, приостановленных из-за урагана «Харви».

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent к 9.17 мск упали на 0,13% до $52,27 за баррель, WTI подорожала на 0,57% до $47,56 за баррель. В понедельник торги на Нью-Йоркской товарной бирже не проводились из-за выходного дня – в США отмечали День труда.

Участники рынка рассчитывают, что американские НПЗ, закрытые после разрушительного урагана "Харви", начнут постепенно возобновлять работу на этой неделе. В частности, о своей готовности в скором времени перезапустить предприятия объявили компании Citgo Petroleum и Marathon Petroleum. Это ослабило опасения трейдеров, что слишком много нефти идет в хранилища, пишет MarketWatch.