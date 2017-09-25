АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам до 9%

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) снизило ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта (п.п.). Теперь базовая ставка АИЖК составляет 9% годовых, сообщается на сайте агентства.

«АИЖК вслед за снижением Банком России ключевой ставки до 8,5% с 25 сентября снизило ставки по всем ипотечным продуктам. Теперь ставки АИЖК начинаются от 9% годовых и являются одними из самых низких на рынке ипотеки наряду со Сбербанком и банком ВТБ», - говорится в сообщении.

В частности, ставки АИЖК по продуктам «Приобретение готового жилья», «Приобретение квартиры на этапе строительства», «Перекредитование», «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» снижены на 0,5 п.п. По «Военной ипотеке» ставка снижена на 1,5 п.п. В связи со снижением ставки максимальная сумма кредита, выдаваемого в рамках продукта «Военная ипотека», увеличена с 2,1 млн до 2,41 млн руб.

При покупке строящегося жилья ставка дополнительно снижается на 0,25 п.п. - до 8,75% для многодетных семей, а также если квартира покупается в Дальневосточном федеральном округе или в Байкальском регионе.