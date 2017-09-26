Оплата по QR-коду станет доступной в ресторанах

Система WebMoney Transfer запускает оплату счета в ресторанах по QR-коду с помощью электронного кошелька, сообщила компания.

Клиенту нужно открыть мобильное приложение WebMoney, сканировать с его помощью QR-код, который с чеком принесет официант, и подтвердить списание с баланса электронного кошелька. Компания планирует подключить около 18 000 ресторанов, сообщил ее представитель.

У WebMoney около 1 млн активных пользователей, говорит контрагент компании, а, по словам ее представителя, зарегистрированных электронных кошельков – 35 млн.

В России сейчас много проектов, которые пытаются работать с QR-кодами, говорит председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов: их используют как для оплаты, так и в программах лояльности, интерес к этой технологии в России и мире появился несколько лет назад, и уже многие торговые точки ее поддерживают.

Один из самых известных сервисов оплаты по QR-коду – решение китайской Alipay, пришедшей в Россию этим летом. Расплатиться с помощью Alipay могут только граждане КНР, платежи через Alipay принимает более 8 млн торговых точек в Китае и мире. Alipay использует мобильное приложение, которое при оплате сканирует QR-код. Как правило, чтобы начать платить с помощью Alipay, пользователи привязывают банковскую карту, выпущенную китайским банком, также источником оплаты в Alipay может служить баланс кошелька. В России оплату с помощью QR-кода предлагает сервис PayQR, «Яндекс.Деньги» и т. д.