ЦБ пообещал проводить жесткую работу по проверке качества капитала банков

ЦБ России будет проводить жесткую работу по проверке качества и источников капитала банков. Об этом сообщил зампред Банка России Василий Поздышев на конференции Fitch Ratings.

«За предыдущие периоды мы выявили значительное количество схем, связанных с докапитализацией: на самом деле капитал банков был пополнен за счет средств, которые вышли из самих банков напрямую, косвенно, с использованием других кредитных и некредитных финансовых институтов, российских и зарубежных. Именно поэтому мы будем проводить достаточно жесткую работу по проверке качества и источников капитала банков», - заявил он.

Зампред напомнил, что еще одной проблемой российского банковского сектора является кредитование компаний, связанных с бизнесом собственников и менеджментом. Он призвал банкиров действовать на опережение регуляторных мер и снижать концентрацию этого кредитного риска.

«Проблема решаемая, мы решаем ее достаточно аккуратно. Норматив (Н25) вступил в силу, дальше по мере хода истории мы будем ужесточать или выводить этот норматив из льготного режима. Банкам нужно работать на опережение и снижать концентрацию кредитного риска на бизнес собственников», - добавил Поздышев.