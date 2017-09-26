Fitch оценило потери государства из-за санации банков в 500 млрд рублей

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Основными причинами проблем стали старые незалеченные болячки, агрессивный рост за счет поглощений и санаций и кредитование связанных сторон, говорится в презентации Андрей Гордеев / Ведомости

Государство могло сэкономить 500 млрд руб., если бы отказалось от санации проблемных банков в пользу их банкротства. Такие данные привело международное рейтинговое агентство Fitch.

«Потери для государства как минимум на 0,5 трлн руб. превышают те, что были бы в случае банкротства этих банков», – указывает Fitch в презентации. С 2013 г. по 1 сентября 2017 г. на чистку сектора, без учета поддержки действующих банков, было потрачено более 2,7 трлн руб. За это время было санировано 35 банков, еще 346 лишились лицензий. Fitch подчеркивает, что чистка сектора еще не завершена и в системе, наверняка, еще немало проблемных банков, в том числе и среди топ-30.