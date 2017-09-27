Орешкин сравнил котировки биткойна с динамикой акций МММ

Ажиотажный спрос на биткойн и динамика его курса напомнили министру экономического развития Максиму Орешкину ситуацию вокруг самой известной российской финансовой пирамиды - АО «МММ». Как сообщает «Интерфакс», он поделился впечатлениями в Совете Федерации.

«То, что мы видим, например, с биткойном, такая информационная волна вокруг всей этой истории, увлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность, потому что если посмотреть на динамику стоимости биткойна, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ», - сказал министр. Он напомнил об очень высоких рисках желающим вложиться в криптовалюту. Государство защитить их не сможет, они действуют «абсолютно на свой страх и риск», предупредил Орешкин. Министр призвал всех «очень аккуратно относиться к таким историям».

«С точки зрения технологий - нужно быть в авангарде их разработки, но с точки зрения финансовых инструментов нужно оставаться очень аккуратными», - считает руководитель Минэкономразвития.