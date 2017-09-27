Суд оставил под арестом недвижимость экс-сенатора Пугачева

Мосгорсуд в среду оставил в силе решение суда первой инстанции о наложении обеспечительного ареста на недвижимость экс-владельца Межпромбанка и бывшего члена Совета Федерации Сергея Пугачева по делу о преднамеренном банкротстве кредитной организации.

«Постановление Басманного суда от 26 мая изменить в части срока - до 20 декабря, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», - огласила судья апелляционной инстанции. Ранее суд наложил бессрочный арест на имущество экс-сенатора.

Басманный суд Москвы ранее санкционировал обеспечительный арест девяти объектов недвижимости Пугачева: земельных участков и жилых домов, а также нескольких нежилых помещений, расположенных в Московской области. Сам экс-владелец Межпромбанка Пугачев в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» во вторник заявил, что не владеет собственностью на территории России. «По факту я, конечно, не владею никаким имуществом на территории Российской Федерации, не имею ни малейшего представления, о чем идет речь», - сказал он.