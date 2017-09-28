Чистая прибыль ВТБ по МСФО за восемь месяцев выросла в 2,6 раза

Чистая прибыль банка ВТБ в январе-августе 2017 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,6 раза до 68,7 млрд руб., следует из отчета кредитной организации. При этом прибыль банка за август в годовом выражении сократилась в 8,5 раза до 1 млрд руб.

Чистые процентные доходы за восемь месяцев 2017 г. составили 307,1 млрд руб., за август — 40,2 млрд руб., увеличившись на 11,3% и на 19,6% в годовом выражении соответственно. Чистые комиссионные доходы в январе-августе увеличились на 20,5% до 60 млрд руб., в августе в годовом выражении составили 9,1 млрд руб., что на 54,2% больше, чем годом ранее.

Средства клиентов за восемь месяцев выросли на 18,2% до 8,683 трлн руб. Средства юридических лиц увеличились на 24,2% с начала 2017 г., средства физических лиц — на 9,6%.