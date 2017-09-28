Клиенты «Тинькофф банка» пожаловались на сбой онлайн-сервисов

У некоторых клиентов «Тинькофф банка» возникли проблемы с использованием онлайн-сервисов. Об этом они сообщили в социальных сетях. Из сообщений следует, что клиенты либо не могли зайти на сайт и в мобильное приложение банка, либо получали сообщение об ошибке.

В 15.51 мск в банке сообщили, что сервисы работают. О причинах технического сбоя не сообщается. В течение какого времени сайт и мобильное приложение были недоступны, тоже не уточняется.