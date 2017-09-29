Силуанов предложил включить криптовалюты в стратегию повышения финансовой грамотности

Минфин предложил включить криптовалюты в стратегию по повышению финансовой грамотности населения до 2023 г. Как передает ТАСС, это телеканалу «Россия 24» заявил руководитель ведомства Антон Силуанов. «Мы сейчас видим здесь больше рисков, чем рекомендаций по инвестированию в такого рода инструменты, поэтому объяснение возможных последствий вложения в нерегулируемые, малопрогнозируемые инструменты будет одним из вопросов финансовой грамотности, с которой мы будем выступать за период текущего года и до 2023 года», - объяснил министр.

29 сентября утром стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности на 2017-2023 гг. Документ опубликован на сайте правительства. Цель стратегии — создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан.