Набиуллина считает стабильным состояние банковской системы России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что банковская система России находится в стабильном состоянии, большинство показателей в положительном тренде. Об этом она сказала в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, ЦБ стал видеть проблемы в банках гораздо раньше, но не всегда формально может их доказать. «У нас уже идет активная перестройка надзорного процесса. Я могу ответственно сказать, что мы сейчас проблемы видим гораздо раньше. Мы не всегда, может быть, их формально можем доказать, что нужно для принятия решений, но мы их видим раньше», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что в Банке России создана специальная служба оценки активов, которая отделена от процесса принятия решений. «Поэтому надзорный процесс у нас централизован, и он существенно изменился», — отметила председатель ЦБ.