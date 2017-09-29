В здании правительства Крыма два чиновника занимались майнингом биткойнов

Два чиновника в здании правительства Крыма подпольно занимались майнингом биткойнов. На рабочих местах они установили необходимое оборудование. Об этом рассказал председатель комитета по противодействию коррупции республики Александр Акшатин.

По его словам, речь идет об IT-специалистах аппарата совета министров Крыма. «Люди уволены. Я думаю, что в дальнейшем ни у кого желания не возникнет», — уточнил Акшатин.

По его словам, оставшиеся без работы не успели обналичить криптовалюту.