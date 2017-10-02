В США возбуждено первое дело о мошенничестве при размещении токенов

В США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила о возбуждении первого в своей практике дела о мошенничестве при первичном размещении криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO). Как сообщает «Интерфакс», по этому делу предъявлены обвинения предпринимателю Максиму Заславскому и двум его компаниям - Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation. Их подозревают в обмане инвесторов при проведении ICO для проектов, связанных с недвижимостью и алмазами.

SEC считает, что Заславский и его компании продавали незарегистрировнные ценные бумаги и что токенов, которые размещались в рамках сделки, не существовало в природе. Инвесторам они обещали высокие прибыли, но в реальности компании не вели никаких операций, утверждает регулятор.

Заславский рекламировал RECoin как «первую криптовалюту с обеспечением в виде недвижимости», и говорил, что «коллектив юристов, экспертов, брокеров и бухгалтеров» в дальнейшем будет инвестировать средства, вырученные от ICO RECoin, в рынок недвижимости, следует из материалов SEC. На самом деле его компания не нанимала ни одного из перечисленных экспертов, выяснил регулятор. То же происходило и с DRC World, которая утверждала, что инвестировала в алмазы и бриллианты.

Активы Заславского и его компаний заморожены судом по требованию SEC. Дело будет рассматривать федеральный окружной суд Бруклина.

Ранее SEC предупредила инвесторов о потенциальных рисках, связанных с ICO, и рекомендовала им соблюдать осторожность. В конце сентября ICO запретила Южная Корея, в начале сентября - Китай.