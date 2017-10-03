Санируемый банк «ФК Открытие» стал владельцем 7,56% акций Polymetal

Санируемый банк «ФК Открытие» сообщил, что стал владельцем 7,56% Polymetal. «Открытие холдинг», контролировавший накануне 6,99% Polymetal, больше не имеет голосующих или дееспособных прав на акции Polymetal, принадлежащие банку «Открытие», цитирует сообщение «Интерфакс».

«Открытие» купило акции Polymetal в 2015 г. у Sumeru – бывшего владельца казахстанского месторождения Кызыл.

Александр Дмитриев, управляющий директор банка подтвердил, что «Открытие» является владельцем 7,56% акций Polymetal. «Для банка это рыночная инвестиция в акции публичной компании с понятным финансовым положением, ясными планами развития и привлекательной дивидендной политикой, - объяснил он. - В настоящее время у нас нет планов по продаже данного пакета».

О том, что ЦБ входит в капитал седьмого по объему активов банка России, регулятор объявил вечером 29 августа. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился, механизм bail-in не применялся, но в банке был введена временная администрация. Представители ЦБ заменили исполнительные органы банка и фактически взяли на себя все полномочия по принятию решений в отношении банка. «ФК Открытие» стал первым банком, оздоровление которого пройдет через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).