Goldman Sachs может начать торговлю криптовалютами

Goldman Sachs может начать торговлю криптовалютами за счет создания новой торговой опции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Таким образом, Goldman Sachs может стать первым крупным банком Уолл-стрит, вышедшим на этот рынок напрямую.

Деятельность инвестбанка в этом направлении пока находится на начальной стадии, в то же время отмечает источник WSJ, и Goldman еще может отказаться от таких планов. Как сообщили газете в самом банке, там исследуют возможности удовлетворить интерес клиентов к цифровым валютам.

Использование криптовалют в операциях Goldman Sachs или другого крупного инвестбанка может улучшить их имидж, которые страдает из-за того, что высокая степень анонимности позволяет использовать цифровые валюты для нелегальных операций, пишет WSJ.