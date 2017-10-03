Китайские туристы смогут расплатиться в «Шереметьево» с помощью системы Alipay

С 3 октября все китайские туристы смогут расплатиться за свои покупки в магазинах беспошлинной торговли в «Шереметьево» с помощью Alipay – китайской системы, предлагающей оплату по мобильному приложению, которое сканирует QR-код. Прием Alipay организовали банк «Русский стандарт» и компания RegStaer.

Расплатиться с помощью Alipay могут только граждане КНР, в 2016 г. аэропорт обслужил на китайских направлениях около 1,5 млн пассажиров.

Электронное табло рейсов в «Шереметьево» показывает расписание не только на русском и английском, но и на китайском. Также у аэропорта есть указатели и версия сайта на китайском.

В России Alipay уже можно расплатиться в торговых домах ЦУМ и ДЛТ, а также на МЦК.