В департаменте информационных технологий ЦБ сменился руководитель

И. о. директора департамента информационных технологий Банка России стала Зульфия Кахруманова, свидетельствуют данные на сайте регулятора. С 2015 г. департамент возглавлял Максим Тищенко. Он принял решение продолжить карьеру вне Банка России, пояснили в пресс-службе ЦБ.

Кахруманова назначена и. о. директора департамента с 14 сентября. Ранее она работала заместителем Тищенко и возглавляла Центр развития департамента информационных технологий ЦБ. В сентябре Тищенко вышел из состава набсовета «Национальной системы платежных карт» («дочка» Банка России).

Это уже вторая за последние шесть месяцев перестановка в департаментах, курируемых первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой. В мае 2017 г. пост руководителя департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ покинул Вадим Калухов. Вместо него департамент возглавила Алиса Мельникова, которая до этого работала в IT-компании Сбербанка.