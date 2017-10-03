АСВ увеличит ставку взносов в фонд страхования до максимальной

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение увеличить базовую ставку страховых взносов, уплачиваемых банками в фонд обязательного страхования вкладов, с нынешних 0,12 до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал). Об этом говорится в сообщении АСВ. Изменение вступит в силу с I квартала 2018 г.

Сейчас закон о страховании вкладов разрешает совету директоров АСВ повышать ставку только до 0,15%. Минфин уже подготовил поправку о повышении этого порога до 0,20%.