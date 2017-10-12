«Тинькофф банк» купил 55% в платежом сервисе Cloudpayments

Группа «Тинькофф банка» приобрела 55% в платежном сервисе Cloudpayments, сказал основатель банка Олег Тиньков. «Мы решили запартнериться с компанией и войти в капитал. В данный момент я объявляю об этой сделке», - рассказал бизнесмен. Сделка закрыта 11 октября, коммерческие условия стороны не раскрывают.

Группа «Тинькофф банка» вправе выкупить оставшуюся долю в течение двух лет, пояснил банк. В периметр сделки попадают все компании, которые входят в группу Cloudpayments: бизнесы в Казахстане и Латвии, а также компания Cloudkassir.

Компания Cloudpayments является многопрофильным процессинговым центром для обработки платежей по банковским картам международных платежных систем Visa и MasterCard, а также по картам национальной платежной системы «Мир». Компания основана в 2014 г. предпринимателями Дмитрием Спиридоновым и Константином Яном.