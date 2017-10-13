На Украине запретили операции с российской банкнотой в 200 рублей

Нацбанк Украины запретил принимать на территории страны российские купюры и монеты с изображением расположенных в Крыму памятников, передает «РИА Новости».

Речь идет обо всех финансовых операциях, в том числе и обмене валюты.

Украинским банкам и «Укрпочте» запретили принимать и выплачивать переводы, используя банкноты с изображением Крыма. Новые правила вступают в силу с 17 октября. Как уточнили в нацбанке Украины, решение принято в целях «защиты суверенитета и территориальной целостности Украины».