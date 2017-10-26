Бинбанк опроверг сообщения о 736 млрд рублей кредитов на проекты собственников
Размер кредитов Бинбанка на связанные стороны не превышает 20 млрд руб., заявил «Ведомостям» представитель одного из собственников банка – Михаила Шишханова.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что размер активов, связанных с проектами акционеров Бинбанка, составил 736 млрд руб., или 700% капитала банка. Эта цифра есть в письме от имени первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, направленном в Госдуму в октябре, сообщил «Интерфаксу» источник.
«Данная информация абсолютно не соответствует действительности», – сообщил представитель Шишханова.
Банк находится на санации у Фонда консолидации банковского сектора ЦБ с 21 сентября этого года. В сентябре капитал Бинбанка сократился в два раза — с 94,3 млрд руб. до 43,9 млрд.