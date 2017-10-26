Бинбанк опроверг сообщения о 736 млрд рублей кредитов на проекты собственников

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Китайское подразделение McDonald’s переименовано в «Золотые арки»

Американский гигант на рынке быстрого питания компания McDonald’s сменила официальное название своего китайского подразделения, сообщает CNN. Если до сих пор оно звучало как Maidanglao – калька с английского на китайский, то теперь сеть закусочных будет называться как Jingongmen, что можно перевести как «Золотые арки». Нововведение касается только названия предприятия и не повлечет за собой ребрендинг и переименования ассортимента.

Телекомпания CNN, оценившая отношение китайцев к новововведению, отмечает, что далеко не всем оно пришлось по нраву. Некоторые говорят, что, несмотря на появление смыслового сходства с логотипом McDonald’s, его новое название больше подошло бы для мебельной фабрики или госпредприятия. Другие задаются вопросом, что в новом названии указывает на съедобность блюд, продаваемых McDonald’s.

Для крупных западных брендов в Китае принято выбирать китайское название, чтобы стать понятнее для потребителя. Так Coca-Cola в Китае известна под маркой Ke kou ke le, что переводится как «вкусно и весело», поисковая система Google – Gu ge или «сбор урожая», а Airbnb звучит как «приветствовать друг друга с любовью».

Китайская госкорпорация CITIC Group и американский фонд Carlyle Group приобрели 80% бизнеса McDonald’s в стране за $2,08 млрд. Договор действителен на протяжении 20 лет. В ближайшие 5 лет в Китае и Гонконге планируется открыть 1500 новых ресторанов в добавок к уже существующим 2800.