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Эмма Терченко
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Капитал Бинбанка оказался в семь раз меньше активов, связанных с собственниками

Эта оценка ЦБ серьезно расходится со словами владельцев банка

Размер активов, связанных с проектами акционеров Бинбанка, составил 736 млрд руб., или 700% капитала банка. Эта цифра есть в письме от имени первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, направленном в Госдуму в октябре, сообщил «Интерфаксу» человек, знакомый с содержанием документа. Таким образом, Бинбанк лишь формально соблюдал норматив максимального размера риска на бизнес собственников (Н25), передает агентство.

Сами собственники называли другие цифры. «Реально на то, что я дал своим родственникам, приходится около 15–20 млрд руб. Тут мы в нормативы точно входим», - утверждал в сентябрьском интервью «Ведомостям» один из собственников Бинбанка Микаил Шишханов.

Банк находится на санации силами Фонда консолидации банковского сектора ЦБ с 21 сентября этого года. В сентябре капитал Бинбанка сократился в два раза — с 94,3 млрд руб. до 43,9 млрд. За месяц компании забрали из банка 59,5 млрд руб., население - 55,1 млрд руб. Эти оттоки Бинбанк заместил деньгами ЦБ: за месяц он занял у регулятора 153,2 млрд руб. и теперь должен ему 186,8 млрд руб. Ранее ЦБ оценивал санацию Бинбанка в 350-370 млрд руб.

ЦБ в письме сообщил, что в июне 2016 г. по итогам инспекционной проверки Бинбанка выявил недоформирование резервов на сумму 32,4 млрд руб., заявил источник «Интерфакса». В письме отмечается, что представляемые планы улучшения качества проблемных активов банка от его собственников неоднократно возвращались на доработку, сообщает агентство.

Крупнейшие санации банков

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