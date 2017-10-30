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НПФ «Будущее» обжаловал сделку «Траста» с акциями «Открытия» накануне санации

НПФ «Будущее» и две его управляющие компании («Иджи кэпитал партнерс» и «Север эссет менеджмент») подали в Арбитражный суд Москвы иск к банку «Траст», третьим лицом по делу выступает банк «ФК Открытие», следует из картотеки арбитражных дел.

Сумма исковых претензий «Будущего» составляет 12,557 млрд руб.

НПФ «Будущее» владел 4,1% акций банка «Открытие», о мерах по оздоровлению которого было объявлено в августе 2017 г.

Член совета директоров НПФ «Будущее» Дмитрий Минц (сын основного владельца группы Бориса Минца) не исключал, что пенсионный фонд может подать иск к «Трасту», потому что тот при покупке акций банка «Открытие» не сделал публичную оферту о выкупе бумаг остальным акционерам. «Потенциально возможен иск против "Траста", но еще не решили», – сказал Минц агентству Reuters на прошлой неделе.

Как писали «Ведомости», «Траст» за несколько дней до ввода временной администрации в банк «Открытие» выкупил его акции на 40 млрд руб. у трех НПФ: РГС (4,97% акций банка), электроэнергетики (4,86%) и «Лукойл-гаранта» (2,99%). О введении временной администрации в «ФК Открытие» с его последующей передачей в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ объявил 29 августа. Последняя крупная сделка с акциями банка – почти на 14 млрд руб. – была заключена 28 августа.

Эксперты полагают, что смыслом сделок для ЦБ мог быть перенос потерь по акциям «ФК Открытие» с пенсионных фондов на «Траст».