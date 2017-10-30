Финансы

Новости

ВБ откажется финансировать проект повышения финансовой грамотности в России с 2018 года

Всемирный банк (ВБ), скорее всего, прекратит финансирование проекта повышения финансовой грамотности в России с 2018 г., сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак.

Он пояснил, что ВБ невозможно привлечь в условиях санкционного режима, так как принятый в августе конгрессом США документ прямо предписывает американским директорам международных финансовых организаций и банков развития голосовать против. Сторчак добавил, что с относительно небольшой поддержкой других акционеров России будет «трудно добиваться даже включения в повестку дня наших вопросов».

Это не повлияет на ход программы, подчеркнул Сторчак: масштабы финансирования проекта со стороны ВБ по сравнению с российскими затратами небольшие. Из информации на сайте ВБ следует, что общий объем финансирования проекта запланирован в $113 млн, из которых $88 млн – это средства бюджета Российской Федерации.

Сторчак напомнил, что в конце сентября правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности на 2017–2023 гг., добавив, что затраты на нее пока не обсчитаны. Сейчас программа реализуется в регионах на условиях софинансирования с федеральным центром в соотношении 50% на 50%.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. До 2020 г. будет разработан и реализован комплекс мер по повышению финансовой грамотности. С 2020 г. будет продолжено повышение уровня финансовой грамотности граждан до целевых показателей. Контролировать процесс будет Минфин.