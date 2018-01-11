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ЦБ объяснил выбор виновных в пропуске оферты по акциям «ФК Открытие»

Банк России объяснил, почему возбудил дело об административных правонарушениях в отношении «Открытие холдинга», бывшего мажоритарного акционера санируемого «ФК Открытие», и компании «Открытие Н». Регулятор счел, что компании пропустили оферту по акциям «ФК Открытие» и не направили ее другим держателям бумаг. По мнению ЦБ, оферту должна была направить хоть какая-то компания группы.

К 28 августа группа компаний, среди которых были «Открытие холдинг», «Открытие Н», банк «Траст», являлись владельцами 74,45% акций «ФК Открытие», при этом «Трасту» принадлежали 7,86% бумаг. В этот же день «ФК Открытие» приобрел 100% акций НПФ РГС, которому принадлежали 4,97% акций «ФК Открытие». В результате пенсионный фонд вошел в группу компаний, владеющих «ФК Открытие», и их совокупный пакет акций перевалил за 75%, что обязывает оставшимся акционерам направить публичную оферту. В тот же день почти 100% акций «Траста» купил сам «ФК Открытие».

«Таким образом, у группы возникла обязанность по направлению в течение 35 дней обязательного предложения о приобретении акций Банка «ФК Открытие» остальным акционерам. Поскольку глава XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» не определяет единственное лицо из группы, которое должно исполнить обязанность по направлению оферты, то в этом случае направить оферту должен хотя бы один участник группы, владеющий акциями. Неисполнение обязанности по направлению оферты ни одним из участников группы является основанием для начала административного производства в отношении каждого из входивших в группу лиц. По этой причине, в том числе в отношении компаний АО «Открытие холдинг» и ООО «Открытие Н», были составлены протоколы об административном нарушении», - объяснил ЦБ.