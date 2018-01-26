ФАС проверит действия Альфа-банка по привлечению клиентов санируемых банков
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) решила проверить действий Альфа-банка, который с помощью специальных акций пытается привлечь клиентов санируемых Промсвязьбанка, Бинбанка и банков группы «Открытие», рассказала «Интерфаксу» замруководителя управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.
По ее словам, ФАС планирует изучить действия Альфа-банка на предмет наличия нарушений антимонопольного законодательства, например недобросовестной конкуренции.
Ранее стало известно, что Альфа-банк предложил клиентам (ИП и представителям малого бизнеса) Промсвязьбанка, Бинбанка и банков группы «Открытие» льготный овердрафт и обслуживание на специальных условиях (бесплатное открытие счета, услуги персонального менеджера и проч.).