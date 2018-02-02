ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
Банк России отозвал лицензии у Расчетно-кредитного банка (РКБ) и Партнеркапиталбанка (ПКБ), сообщается на сайте ЦБ.
По величине активов на 1 января РКБ занимал 184-е место в банковской системе России, ПКБ – 469-е место. Оба московских банка участвуют в системе страхования вкладов.
В РКБ неэффективно функционировала система внутреннего контроля, в результате банк допускал многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов, объясняет решение ЦБ. При этом деятельность РКБ в 2016-2017 гг. «была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций».
Бизнес-модель ПКБ ориентировалась на размещение денег в высокорискованные активы, в связи с чем на балансе банка образовалась значительная проблемная задолженность, в то же время кредитной организацией осуществлялись «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований о формировании резервов, указывает ЦБ. ПКБ также не соблюдал антиотмывочное законодательство, а во второй половине 2017 г. проводил сомнительные транзакции.