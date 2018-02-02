ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

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ВЭБ конвертировал депозит Фонда национального благосостояния на $6,25 млрд в рубли

В январе размещенные во Внешэкономбанке (ВЭБ) депозиты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере $6,25 млрд был конвертирован в рубли, сообщает Минфин.

В результате пересчета в национальную валюту на депозитах оказалось 352,65 млрд руб., ставка составляет 2,86%. Конвертация прошла согласно прошлогоднему правительственному распоряжению.

Первым зампред ВЭБа Николай Цехомский ранее отмечал, что конвертация может оказать некоторый негативный эффект на финансовые показатели госкорпорации по МСФО.

Всего на депозитах в ВЭБе размещены 575,3 млрд руб. из ФНБ. Средства из национальных резервов были вложены в ВЭБ в сентябре 2014 г. В декабре 2015 г. в связи с проблемами у госкорпорации правительство улучшило условия по долларовому депозиту, снизив ставку до 0,25% и пролонгировав срок с 5-15 до 20 лет, установив льготный период по процентным выплатам. По рублевым депозитам ставка составляет от 6,25% до 7,25% годовых.

Правительство оказывает бюджетную поддержку ВЭБу. В 2018-2020 гг. ежегодная докапитализация госкорпорации составит 100 млрд руб. Дополнительно Минфин разместит в ВЭБе депозит до 200 млрд руб.