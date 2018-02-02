В отношении бывшего предправления Татфондбанка ввели процедуру реструктуризации долга
Арбитражный суд Татарстана в пятницу, 2 февраля, признал обоснованным требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о банкротстве бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Об этом сообщает «Интерфакс». В отношении Мусина суд ввел процедуру реструктуризации долга.
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 г. Банк входил в топ-50 по России. Около 65% кредитного портфеля Татфондбанка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника, при этом основная часть заемщиков находилась в состоянии банкротства, отмечал ЦБ.
АСВ подало исковое заявление 1 августа. Сумма исковых требований – 16,8 млн руб. Кроме того, против Мусина возбуждено 13 уголовных дел по признакам злоупотребления полномочиями. Все дела связаны с предполагаемым хищением денежных средств Татфондбанка через вывод залогового имущества по нескольким кредитным договорам в сумме более 18 млрд руб. Ущерб от действий бывшего председателя правления Татфондбанка превысил 50 млрд руб., сообщали следственные органы.