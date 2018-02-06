Финансы

Новости

Цена биткойна упала ниже $7000

Стоимость биткойна за день, 5 февраля, упала примерно на 19% до трехмесячного минимума, свидетельствуют данные Coindesk. На 5.20 мск 6 февраля биткойн стоил $6441,88.

Криптовалюта дешевеет на фоне негативных новостей. 2 февраля крупнейшие банки США, такие как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, приняли решение запретить покупку биткойнов и других криптовалют с помощью кредитных карт.

В начале февраля также сообщалось, что минфин Индии скорректирует взгляды правительства на биткойн и другие криптовалюты, которые могут быть запрещены в качестве платежного средства. Об этом, в частности, заявлял секретарь по экономическим делам правительства Субхаш Чандра Гарг, передавало Reuters. Отмечалось, что конкретные меры будут обсуждаться после представления доклада о криптовалютах в правительство.

Намерения властей Китая блокировать сайты с данными о торгах криптовалютой также могли привести к снижению ее стоимости, отмечают опрошенные агентством Bloomberg аналитики. Нервозность усиливают обвинения в адрес северокорейских хакеров, которых подозревают в атаке на японскую криптобиржу Coincheck.

Эксперты предрекают дальнейшее падение стоимости криптовалюты, которая за 2017 г. подорожала на 1300% – до $20 000 к декабрю, но в 2018 г. потеряла почти две трети этой стоимости. Следующий технический уровень находится на отметке в $5000 за биткойн, приводит Reuters слова аналитика Centtrip Майлза Ойкерса. Кайл Самани из Multicoin Capital в интервью Bloomberg отмечает, что нынешнее падение может сбалансировать подорожание биткойна в ноябре-декабре 2017 г.