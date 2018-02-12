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Торги на Московской бирже начались с роста после спада прошлой недели

Торги на Московской бирже открылись в понедельник ростом основных фондовых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.35 вырос на 0,69% к закрытию предыдущей сессии, до 2212,2 пункта. На прошлой неделе, с 5 по 9 февраля, индекс упал на 3,3%, с 2273 до 2197 пунктов.

Индекс РТС увеличился на 1,33% до 1201,8 пункта. На прошлой неделе индекс падал на 6,3%, с 1266 до 1186 пунктов.

Лидерами роста выступают акции АФК «Система» (2,47%), «Роснефти» (1,8%), Сбербанка (1,8%). На фоне публикации отчета о четырехкратном росте прибыли за 2017 г. взлетели акции «Камаза» – на 3,77% до 52,3 руб. за бумагу. Лидерами снижения выступают «Русал» (-1,1%) и «ИнтерРАО» (-0,82%).

Курс доллара снизился на 43 коп. до 57,98 руб./$, курс евро – на 0,18 коп. до 71,27 руб.

Рынок акций США закрылся на прошлой неделе ростом после худшей недели с января 2016 г. Вслед за американским корректируется вверх и фондовый рынок Азиатского региона.