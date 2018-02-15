Минфин не планирует повышать грамотность россиян в области криптовалют

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Шохин призвал правительство быстрее согласовать параметры налоговой реформы

Правительству следует ускорить подготовку налоговой реформы и публично назвать конкретные ее параметры, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на инвестиционном форуме в Сочи.

«Когда нам обсуждать принципиальные изменения в налоговой системе? Времени у нас нет», - обратился Шохин к министру финансов Антону Силуанову и министру экономического развития Максиму Орешкину (цитаты по «Интерфаксу»).

Предполагается, что изменения в налоговой системе страны вступят в силу с 2019 г., значит, соответствующие законодательные поправки должны быть внесены в Госдуму в весеннюю сессию - самый сложный период для правительства, поскольку после мартовских президентских выборов предполагается формирование нового состава кабмина, подчеркнул Шохин.

«И при этом мы затабуировали дискуссию на эту тему принципиальную. Мы говорим эвфемизмами - такими, как увеличение косвенного налогообложения, сокращение налогов на труд», - обратил внимание Шохин, выслушав вступления министров финансово-экономического блока.

В целом бизнес выступает против изменений в налоговой системе, отметил Шохин. «На наш взгляд, речь должна идти именно о донастройке налоговой системы, к которой бизнес адаптировался», - сказал он.

«Надо говорить о контрольных, надзорных, правоохранительных каникулах для тех, кто выходит из "тени" и попадает в "зеленую" зону налоговой службы, у других контрольно-надзорных органов должен быть мораторий на осуществление проверок по прошлым периодам, - предложил Шохин. - Без этого мы не решим задачу собираемости налогов».

По словам Силуанова, изменения в налоговую систему предполагается внедрить с 2019 г. и не корректировать их в течение шести лет. Общее налоговое бремя не увеличится, особенно это касается добросовестных налогоплательщиков, пообещал Силуанов.

«Обсуждаются различные предложения, мы и раньше говорили, переход от сложных для бизнеса прямых налогов к косвенному налогообложению, на потребление, где интересы бизнеса меньше были бы задействованы. Задача - через налоговую систему подстегнуть рост экономики. Смысла нет [увеличивать налоги], нам нужно поддержать экономику, чтобы она зарабатывала, чтобы было больше денег в бюджет», - выступил Силуанов.