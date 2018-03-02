Эксперты назвали средний размер ипотечного кредита на новостройки в России

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«Нафтогаз» призвал украинцев снизить температуру в домах

«Нафтогаз» обратился к украинцам с просьбой снизить температуру в квартирах и помещениях, чтобы справиться с дефицитом газа, который возник из-за отказа «Газпрома» в поставках, а также по причине сильных холодов. Об этом сообщается на странице украинской госкомпании в Facebook.

За 15 минут до начала запланированных 1 марта поставок газа на Украину «Газпром» «передумал», а также снизил на 20% давление в газопроводах и свел к минимуму продажу газа другим клиентам, указывают в «Нафтогазе». «Цель — осуществить мечту: или «Украина замерзла», или «Украина — ненадежный транзитер и отбирает газ», — трактуют действия российского газового монополиста в «Нафтогазе». В украинской компании полагают, что для российской стороны «это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого».

«Давайте поступим плохо и испортим человеку праздник. Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода, — призывают в "Нафтогазе". — У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался».

Инициативу «Нафтогаза» поддержал президент Украины Петр Порошенко. «#Прикрути - важная инициатива @NaftogazUkraine, который призывает украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля. Чтобы разрушить сценарий России, достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус», - написал он в своем Twitter.

«Нафтогаз» ведет диалог с местными властями, чтобы коммунальные службы в ближайшие дни поступили так же в отношении домов с централизованным отоплением.

Сейчас потребности в газе компенсируются подземными хранилищами, однако объемы выкачки технически ограничены, в то же время компания закрывает недостающие объемы топлива импортом из Европы, отмечают в «Нафтогазе». «Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати. Сегодняшний день — самый критический», — подчеркнули в компании.

Ранее «Нафтогаз» предложил 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа из-за возникшего похолодания и отказа «Газпрома» начать поставки газа на Украину с 1 марта несмотря на предоплату. Российская компания мотивировала это несогласием с дополнительным соглашением о газовых поставках и вернула предоплату.

Кабинет министров Украины ввел на пять суток национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике, который предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, передает УНИАН. Правительство постановило со 2 по 6 марта включительно остановить работу дошкольных учебных заведений, школ и вузов, чтобы не допустить кризисную ситуацию в энергетике.