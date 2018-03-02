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Медведев призвал не перегревать рынок до пузыря сильным снижением ипотечной ставки

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что снижение ипотечной ставки создаст благоприятные условия, но за ситуацией необходимо следить, чтобы не возник так называемый пузырь, как это было в США.

«В послании [президента РФ Федеральному собранию] как раз говорилось, что мы в качестве ориентира на будущее должны иметь в виду ипотечную ставку в размере 7-8%. Но если она будет еще ниже, это еще более благоприятные условия будет создавать», - сказал Медведев на встрече с главой Мордовии Владимиром Волковым. Однако, считает премьер, «нельзя и перегреть этот рынок». «Мы знаем: когда ипотечная ставка проваливается совсем низко, то надувается так называемый пузырь, как это было в ряде стран, в том числе в Америке, и потом экономика несет очень большие издержки», - пояснил он.

Медведев поинтересовался опытом региона в жилищном строительстве и средней ипотечной ставкой. Волков сообщил, что в прошлом году жилищное строительство в Мордовии увеличилось на 15% благодаря системе ипотечных кредитов, которая внедрена в регионе. «В среднем 5% у нас ипотечная ставка», - сказал Волков, пояснив, что это с учетом субсидирования. По его словам, по действующим соглашениям банки немного снижают процент по таким кредитам, чтобы нагрузка на бюджет была не слишком большой, и «человек платит 5% годовых».

Волков подчеркнул, что это очень актуальная проблема для городов с населением 300 000-500 000 человек, подобных Саранску, где не очень много средств у населения. «У нас сейчас около 60% жителей уже могут позволить себе ипотеку. Но главное, мы сейчас посчитали: за два года налоги, перечисленные строителями в наш республиканский бюджет, больше того, что мы выделили на субсидирование этой ипотеки», - сказал глава республики.

«То есть затраты, которые бюджет несет на субсидирование ипотеки, перекрываются доходами, которые возникают от строительной деятельности», - обратил внимание Медведев. Волков подтвердил этот тезис и заметил, что в регионе рассчитывают на дальнейшее постепенное снижение банковского процента. «Он и должен снижаться», - сказал премьер-министр. Глава Мордовии заметил, что если банковский процент не будет снижаться, то бюджет этого не выдержит, а если он понизится до 6-7%, «тогда мы, может быть, в свое время и уйдем от этой ипотеки, потому что она уже будет посильна для людей».