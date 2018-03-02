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Финансы
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В Бинбанке сменился руководитель временной администрации

Ведомости
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Временную администрацию Бинбанка возглавил Сергей Шевченко, ранее занимавший должность заместителя руководителя временной администрации. Об этом сообщает RNS со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.

В пресс-службе Бинбанка «Ведомостям» подтвердили, что Сергей Шевченко возглавил временную администрацию. До 1 марта временной администрацией руководил Роман Романенко.

ЦБ начал санацию Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора 21 сентября 2017 г. Регулятор не раз заявлял о возможном объединении Бинбанка с другим санируемым банком — «ФК Открытие». В феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «внутренне решение» по этому вопросу принято.

Какие универмаги и другие здания ЦБ получит вместе с Бинбанком

Политика
Новости

РБК узнал о задержании замначальника таможни Дагестана

Ведомости
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В Дагестане задержан заместитель начальника республиканской таможни Араз Галимов, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству региона. По его словам, у следствия есть подозрения на контрабанду и наркотрафик через южную границу республики с Азербайджаном.

Помимо Галимова задержан начальник одного из отделов таможни, добавил собеседник РБК. В дежурной службе дагестанской таможни не подтвердили задержания. «Просто идут следственные мероприятия», — сказали там.

Местное издание «Новое дело» сообщило, что в доме Галимова прошли обыски. «Мы ничего не подтверждаем, пока идут только следственные действия», — ответили в дагестанской таможне.

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Политика
Новости

Трамп продлил на год санкции в отношении России из-за ситуации на Украине

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома США.

В администрации американского президента отметили, что действие указа о санкциях продлевается еще на год, потому что ситуация на Украине «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Политика
Новости

Путин рассказал, какое событие в истории России он хотел бы изменить

Ведомости
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Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у него была возможность изменить что-либо в истории страны, то он хотел бы предотвратить распад СССР. Об этом президент сказал во время блиц-опроса на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

При этом на вопрос о том, в каком историческом периоде он хотел бы оказаться, Путин ответил: «Сегодня». «Вы понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент», — сказал он.

Отвечая на другие блиц-вопросы, Путин заявил, что главное в жизни — результат, а сила России — в людях. На вопрос о несбывшейся мечте президент ответил, что его цель понятна: «Я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной, устремленной вперед». На вопрос, хотел бы он знать свое будущее через 5-10 лет, Путин ответил отрицательно.

Также его спросили, что он делает перед новогодним обращением президента. «Тоже смотрю телевизор и жду выступления президента», — сказал Путин. На вопрос, верите ли вы в приметы, президент ответил положительно. 

Новое оружие, которое показал Путин

Бизнес
Новости

Порошенко считает невозможным односторонний разрыв контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Ведомости
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Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не может быть расторгнут в одностороннем порядке, заявил президент Украины Петр Порошенко. В случае, если контракт будет расторгнут со стороны «Газпрома», Украина обратится в арбитраж «за дополнительной компенсацией ущерба», добавил президент.

«Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" не предусматривает права их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства», — цитирует Порошенко ТАСС

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа.

Так Миллер отреагировал на решение Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — заявил он.

Политика
Новости

Путин рассказал о награжденных за разработку нового оружия

Ведомости
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Представленные российскому президенту Владимиру Путину списки на награждение за разработку новейшего оружия содержали несколько листов, где «убористым почерком были перечислены даже не люди, а целые предприятия», рассказал Путин участникам медиафорума ОНФ. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Я говорю, это что такое? А мне главный конструктор говорит - а это наша кооперация», – добавил Путин. По словам президента, эти списки убедили его, что «мы не утащили где-то что-то или где-то что-то свинтили». «Это результат работы конструкторских бюро и предприятий чуть ли не всей страны», – отметил он.

Все представленные Путиным во время послания военные наработки можно будет применить для гражданских целей, и это будет делаться, сказал президент.

Во время послания Федеральному собранию Путин представил разработанную в России крылатую ракету с ядерной силовой установкой и ядерным зарядом. Она имеет неограниченную дальность, отметил президент. Он также представил кадры старта этой ракеты и ее полет. Представитель минобороны США Дана Уайт ответила на слова Путина, что США не удивлены. А сразу несколько американских каналов сообщили со ссылкой на источник, что Вашингтон наблюдал несколько испытаний этой ракеты, все они завершились крушением.

Как выглядит новейшее оружие России, которое должно напугать США

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин впервые прокомментировал зачистку в Дагестане

Ведомости
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Борьба с коррупцией в Дагестане продолжится и после выборов, сказал президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос участницы медиафорума ОНФ. «Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. И это будет продолжено», — заявил Путин.

В начале февраля Генпрокуратура и ФСБ провели проверки в Дагестане, в результате которых были задержаны врио премьер-министра республики, два его заместителя и экс-министр образования и науки республики. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.

По результатам проверок в республике возбудили более 70 уголовных дел и около 450 дел об административных правонарушениях, сообщал «Интерфакс». В целом выявлено более 2400 нарушений закона.

В пятницу, 2 марта, был задержан глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов. Он подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ущерб от действий Джелилова оценивается в 2,2 млн руб. 

Политика
Новости

Правительство исполнило поручение Путина о возврате медпунктов на село

Ведомости
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Правительство сразу после послания президента Федеральному собранию в четверг, 1 марта, приняло решение о выделении дополнительных средств на создание фельдшерских и передвижных медпунктов на селе. Об этом Владимир Путин сообщил участникам медиафорума ОНФ в пятницу.

По словам президента, правительство решило выделить дополнительные 1,3 млрд руб. на создание фельдшерских пунктов, еще 2,5 млрд руб. на передвижные медпункты, дополнительные средства выделены и на подготовку специалистов-медиков.

Вернуть медицинское обслуживание в малонаселенные пункты, лишившиеся медпомощи в результате реформы, Путин потребовал от правительства во время оглашения послания 1 марта.

Президент сообщил, что в результате оптимизации сети лечебных учреждений начали закрываться медпункты в маленьких населенных пунктах, что абсолютно недопустимо. «Людей оставили практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен», — сказал Путин.

Он поручил в течение 2018-2020 гг. в населенных пунктах, в которых проживают от 100 до 2000 человек, создать фельдшерско-акушерские пункты и лечебные амбулатории. В пунктах с населением менее 100 человек — организовать мобильные медицинские комплексы (автомобили с повышенной проходимостью и всем необходимым диагностическим оборудованием).

Бизнес
Новости

На программу модернизации электроэнергетики потратят 3,5 трлн рублей

Ведомости
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На строительство и модернизацию энергетической инфраструктуры будет направлено 3,5 трлн руб., сообщил заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко.

В программу войдут и объекты генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), отметил он. Кравченко уточнил, что к ВИЭ относятся «солнце, ветер, малая гидра и мусор».

«Мы постарались на 3,5 трлн руб. представить в правительство предложения по модернизации. Мы их представили. ВИЭ вошло. 3,5 трлн руб. — это вся генерация», — сказал Кравченко цитата «Интерфакса». 

Ранее в феврале на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича Минэнерго представило расчеты по объему доступных для проектов модернизации и новой стройки в генерации средств в объеме около 3,5 трлн руб.  

Речь идет о средствах, которые высвобождаются для энергетической отрасли после завершения программы договоров о предоставлении мощности.

Политика
Новости

Навальный заявил о срыве съезда своей партии

Ведомости
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Политик Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что учредительный съезд партии, который они планировали провести 3 марта, не состоится. По его словам, арендодатель, у которого они сняли помещение, в последний момент расторг договор. Навальный заявил, что съезд партии будет проведен позже.

«Как бы ни было нам жалко денег, потраченных на приезд делегатов, будет еще хуже, если мы проведем съезд, например, у нас в офисе (изловчимся), а потом будем доказывать в суде про форс-мажор и незаконный отказ», - написал Навальный. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пояснила «Ведомостям», что съезд не могли устроить в офисе Фонда борьбы с коррупцией, потому что в Минюст подали заявку на конкретное место и провести съезд 3 марта могли только там.

На прошлой неделе партия «Гражданская позиция» провела съезд, на котором сменила название на «Партия Прогресса» - такое название было у незарегистрированной партии Навального. Зампредом партии стал бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов, который в декабре прошлого года со скандалом покинул московский штаб, обвинив руководство штаба в том, что оно сорвало верификацию подписей в поддержку Навального.

Бизнес
Новости

Совет директоров АФК «Система» выбрал нового президента корпорации

Ведомости
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Совет директоров АФК «Система» проголосовал за отставку президента корпорации Михаила Шамолина. Его пост займет Андрей Дубовсков. Об этом говорится в сообщении компании.

До этого Дубовсков работал президентом МТС с 2011 г. В свою очередь Шамолин возглавит «дочку» корпорации – лесопромышленный холдинг Segezha Group, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к АФК. Он также слышал, что Шамолин получит акции компании – у него будет пакет меньше контрольного.

Дубовсков уже и раньше сменял Шамолина на его работе. Так, в 2011 г. он стал президентом МТС.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил о возможной отставке Шамолина и назначении Дубовскова на его должность. Новым президентом МТС стал Алексей Корня.

Выбор редактора
Политика
Новости

Адвокаты Собчак пожаловались на Жириновского в Генпрокуратуру

Ведомости
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Адвокаты кандидата в президенты Ксении Собчак пожаловались в Генпрокуратуру на лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Они просят возбудить против него административное дело, говорится на предвыборном сайте Собчак.

Они решили обратиться в Генпрокуратуру после дебатов на телеканале «Россия 1». Тогда Жириновский несколько раз оскорбил Собчак, в том числе и нецензурно. В ответ на это она облила его водой.

Жириновский позволил себе публично, в крайне неприличной, в том числе нецензурной форме оскорбить, то есть унизить честь и достоинство кандидата на должность президента России Ксении Собчак, говорится в сообщении на ее сайте. Все это транслировалось в телевизионном эфире, позже это растиражировали СМИ, распространили по интернету, в итоге ситуация стала достоянием многомиллионной аудитории, уточняется там же.

Адвокаты Собчак ссылаются на Конституцию и напоминают, что каждый россиянин имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Действия Жириновского могут содержать состав административного правонарушения по ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ (оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в СМИ), считают они.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов

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