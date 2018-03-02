В Бинбанке сменился руководитель временной администрации
Временную администрацию Бинбанка возглавил Сергей Шевченко, ранее занимавший должность заместителя руководителя временной администрации. Об этом сообщает RNS со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.
В пресс-службе Бинбанка «Ведомостям» подтвердили, что Сергей Шевченко возглавил временную администрацию. До 1 марта временной администрацией руководил Роман Романенко.
ЦБ начал санацию Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора 21 сентября 2017 г. Регулятор не раз заявлял о возможном объединении Бинбанка с другим санируемым банком — «ФК Открытие». В феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «внутренне решение» по этому вопросу принято.