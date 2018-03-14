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ЦСР предложил отменить валютный контроль

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил полностью отказаться от валютного регулирования. Такие предложения содержатся в докладе о реформе валютного контроля, сообщает РБК со ссылкой на документ. Доклад написан экономистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александрой Коваль, Антониной Левашенко, Сергеем Синельниковым-Мурылевым и Павлом Труниным, уточняет «Коммерсантъ».

Реформу авторы предлагают провести в два этапа. Первый может быть реализован к концу 2018 г. Он предполагает отмену требований по репатриации и создание открытого режима использования иностранных счетов. За этим должна последовать отмена запрета на валютные операции между резидентами и введение запрета в Гражданский кодекс на использование иностранной валюты как платежного средства в России.

Второй этап реформы валютного контроля рассчитан на 2019-2020 гг. За это время предполагается отменить требование об отчетности по счетам, открытым в странах, с которыми у России заключен договор об обмене налоговой информацией по стандартам ОЭСР.

Для контроля отмывания денег ЦСР предлагает привести в соответствие требованиям FATF приказ Росфинмониторинга от 2009 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». В нем могут быть прописаны признаки сделок с повышенным риском отмывания денег.

О важности либерализации валютного контроля ранее говорил и министр экономического развития Максим Орешкин. Центробанк предлагал искать баланс между полной отменой валютного контроля и жестким контролем.