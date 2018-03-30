Альфа-банк стал первым российским участником блокчейн-консорциума R3
Альфа-банк стал первым российским участником международного блокчейн-консорциума R3, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Это отличная возможность вместе с ведущими игроками глобального рынка создать новые инструменты совершения финансовых транзакций, а также значительно ускорить взаиморасчеты по сделкам и снизить себестоимость отдельных операций», – отмечает главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко.
R3 объединяет крупнейшие мировые банки, финансовые учреждения, национальные финансовые регуляторы в единую инфраструктуру на основе технологии блокчейн. В состав консорциума входят Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P.Morgan, Barclays, Deutsche Bank, Commerzbank, Citibank, Morgan Stanley и другие.
Участники R3 объединены платформой Corda. Ее архитектура позволяет за доли секунд проводить многочисленные трансграничные операции. При этом сами транзакции подтверждаются и видны только участникам сделки: в Corda отсутствует единый центральный контроллер, платформа также позволяет участникам самостоятельно создавать внутренние регулирующие и разрешающие узлы-наблюдатели, отмечают в Альфа-банке.