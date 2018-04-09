Тема дня: Реакция рынков на новые санкции США против России
Курс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2016 года
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Официальный курс евро вырос более чем на рубль

Ведомости
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Официальный курс евро по отношению к рублю на завтра, 10 апреля, вырос на 1,1 руб. до 71,88 руб. Курс доллара к рублю на завтра вырос на 0,74 руб. до 58,57 руб. Об этом говорится на сайте ЦБ.

Ранее сегодня индексы Мосбиржи и РТС упали после новых санкций США. Сильнее всего снизились цены на акции UC Rusal, «Норильского никеля», ВТБ, «Юнипро» и «Мечела».

В пятницу минфин США ввел персональные санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Теперь американские граждане не имеют права вести с ними деловые отношения, а гражданам из других юрисдикций грозит попадание под санкции, если они продолжат контактировать с этими компаниями. Выйти из-под санкций очень сложно – это можно сделать после одобрения конгресса США.

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Бизнес
Новости

Совладельца «Юлмарта» Костыгина повторно отправили под домашний арест

Ведомости
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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга повторно отправил под домашний арест совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина – до 14 мая 2018 г. Это решение адвокат предпринимателя собирается обжаловать, рассказали представители Костыгина.

Сторона защиты просила в удовлетворении ходатайства отказать или смягчить совладельцу «Юлмарта» ограничения. Конфликт по поводу «Юлмарта» длится уже два года, месяц тут ничего не решает, передал предприниматель через представителя: «Менеджмент компании с вызовами отлично справляется. Наша созидательная позиция априори сильнее. В марте в Сбербанк направлено новое предложение по реструктуризации».

Костыгина обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («мошенничество в сфере кредитования»). По версии следствия, чтобы получить кредит Сбербанка на 1 млрд руб., «Юлмарт» предоставил ложные сведения о финансовом состоянии. В итоге деньгами Костыгин распорядился по своему усмотрению, считает Следственный комитет. Однако его защита в суде указывала, что он не имеет отношения к получению кредита или хищению.

Совладельца «Юлмарта» отправили под домашний арест в начале октября 2017 г. В феврале суд отказал в ходатайстве о его продлении еще на месяц.

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Бизнес
Новости

Evraz начал ощущать влияние пошлин США на сталь

Интерфакс/Ведомости
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Группа Evraz уже ощутила влияние введенных США заградительных пошлин на сталь, заявил сегодня президент компании Александр Фролов. «К сожалению, мы начинаем это [влияние] ощущать уже сейчас, потому что пошлины были введены немедленно на дату опубликования - соответственно, те слябы, которые в это время уже находились в пути, тоже попали под пошлины», - указал он.

По его оценке, влияние пошлин немного нивелировалось ростом спроса на сталь в США. «Нам сегодня еще немного помогает, что одновременно с этим внутренний рынок в США довольно серьезно вырос. Потребители видят, что есть довольно серьезные опасения, что импорт будет закрыт, поэтому они пытаются пополнить свои запасы. Но в целом ситуация для нас довольно сложная, и мы очень внимательно за ней следим», - добавил Фролов.

Evraz не планирует обжаловать в суде ввод заградительных мер, но обратился в соответствующие инстанции для исключения продукции компании из списка пошлин. «Мы не планируем обращаться в суд, потому что не считаем, что это самый правильный способ решения проблемы, - сказал он. - В США существует специальная процедура, и наше американское подразделение в этой процедуре участвует. Необходимое обращение мы уже подали. Сейчас сложно говорить, какой будет результат, но шансы есть, что продукция "Евраз НТМК" будет исключена из перечня продукции, которая попала под пошлину».

Evraz поставляет полуфабрикаты (слябы) на свои предприятия в США. Североамериканский дивизион Evraz состоит из шести заводов на территории США и Канады. На рельсы в 2016 г. приходилось 20% производства дивизиона (186 000 т) - это 29% рынка США и Канады, сообщала компания. Всего, по данным таможенной статистики, в 2017 г. Россия поставила в США 4,1 млн т стальной продукции, в том числе полуфабрикатов на $1,6 млрд.

Президент США Дональд Трамп 8 марта одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной на алюминий, обосновав это интересами национальной безопасности страны. Пошлины начали действовать с 23 марта. Для стран Евросоюза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи действует отсрочка до 1 мая. Протекционистская мера направлена в первую очередь против китайского импорта.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Медведев поручил разработать меры поддержки попавших под санкции компаний

Ведомости
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Правительство должно проработать вопросы поддержки российских компаний, которые попали под санкции США. Кроме того, следует рассмотреть возможность ответных мер. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

По словам Медведева, поддержка нужна попавшим под санкции энергетическим и металлургическим компаниям, а также тем, кто торгует продукцией оборонно-промышленного комплекса. «Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они (ответные меры. – «Ведомости») должны последовать», – добавил премьер-министр.

В пятницу минфин США ввел новые санкции: под них попали 24 россиянина и 15 связанных с ними компаний. Теперь они не могут сотрудничать с американскими резидентами. Выйти из санкционного списка сложно – это можно сделать с одобрения конгресса США.

Кто подпал под новые санкции США

Экономика
Новости

Гендиректор РФПИ оценил долю государства в экономике более чем в 50%

Ведомости
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Доля государства в российской экономике превышает 50% и ее необходимо снижать, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью «России 24».

«Доля государства более чем 50% в экономике – это, безусловно, очень много, ее надо снижать», – сказал Дмитриев.

Этого нужно добиваться в том числе путем продажи непрофильных активов, отметил Дмитриев. «Но тем не менее в ряде секторов госкомпании останутся, и там важно просто повышать качество управления», – добавил он.

Министр экономического развития Максим Орешкин на Госсовете по развитию конкуренции говорил, что в 2017 г. доля государства в экономике увеличилась и приблизилась к 50%. Федеральная антимонопольная служба ранее сообщала, что за 10 лет с 2005 г. госсектор удвоился и достиг 70% экономики.

Политика
Новости

Преподаватели ВШЭ извинились перед студентами за удаление записи ток-шоу с Песковым

Ведомости
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Преподаватели департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ извинились перед студентами в связи с удалением из публичного доступа записи учебной программы «В точку!», в которой участвовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Открытое письмо сотрудников ВШЭ опубликовано на странице департамента.

В нем отмечается, что одно из правил проведения интервью – договоренность об условиях его проведения до начала беседы. «В данном случае, какими бы корпоративно значимыми ни были причины отказа от обнародования записи, они пришли в противоречие с одним из профессиональных принципов: границы распространения полученной информации определяются до, а не после интервью», – говорится в документе.

Если же статус интервью не был определен заранее, то отказ от публикации – нарушение норм журналистики, подчеркивают преподаватели. По их мнению, спорная ситуация с интервью с представителем Кремля возникла из-за отсутствия детального регламента для учебных теле- и радиопрограмм.

Преподаватели департамента медиа пообещали, что подготовят и передадут руководству университета такой документ с рекомендацией утвердить его до начала нового учебного года. Авторы письма уточняют, что студенты в сложившейся ситуации «проявили качества настоящих журналистов, повели себя именно так, как мы их учили, и встали на защиту профессии».

Песков участвовал в студенческом ток-шоу «В точку!» 29 марта. В ходе разговора со студентами он, в частности, раскритиковал журналисток, обвинивших в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Он отмечал, что у женщин, обвиняющих депутата, есть «право защищать себя в том порядке, который установлен законом», передавала Русская служба BBC. Он указывал, что ему неизвестно, чтобы кто-то из них этим правом воспользовался.

Запись беседы была выложена в открытый доступ, но затем удалена по просьбе Пескова. Представитель Кремля опровергал применение цензуры в отношении его участия в ток-шоу. Он объяснил просьбу убрать запись тем, что «это был абсолютно закрытый откровенный разговор».

Что говорят чиновники и депутаты о скандале в Госдуме

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Финансы
Новости

Курс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2016 года

Ведомости
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Курс евро впервые с 16 сентября 2016 г. превысил 73 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. К 13.10 европейская валюта укрепилась на 1,72 руб. до 73,2 руб. за 1 евро.

Курс доллара укрепился на 1,48 руб. до 59,63 руб./$. Доллар стал дороже 59 руб. впервые с 25 декабря 2017 г.

Параллельно с ослаблением рубля из-за новых санкций США падает российский рынок акций. Индексы Мосбиржи и РТС уменьшились в ходе торгов на 9–11%.

6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Американские резиденты отныне не имеют права вести с ними деловые отношения. А компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под санкции, если продолжат бизнес с лицами из черного списка.

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Бизнес
Новости

ФАС вынесла предупреждения трем компаниям из-за действий на топливном рынке

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предупреждения «Сугутнефтегазу», ТАИФ и «Фортинвесту» из-за действий на топливном рынке. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В частности, эти компания увеличили поставки бензина и дизеля на экспорт, но при этом сократили поставки на российский рынок, отмечает антимонопольная служба. Это привело к ограничению предложения, дисбалансу спроса и повлияло на рост цен, говорится в ее сообщении.

ФАС призвала компании устранить нарушения. Антимонопольная служба отмечает, что может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства или изъять «необоснованно полученный доход».

Сейчас биржевые цены на бензины являются рекордными за всю историю биржевой торговли этим товаром, отмечает «Интерфакс». Рост продолжается уже восемь недель подряд. В конце марта замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин рассказывал, что пока служба не видит причин, чтобы оказывать влияние на биржевые и розничные цены на нефтепродукты, включая бензин. Тогда он отмечал, что цены на бензин находятся на среднегодовом уровне.

Нефть по $30 за баррель: Россия в 2004 и 2016 годах

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Финансы
Новости

Акции ВТБ подешевели на 10% после включения Костина в санкционный список США

Ведомости
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Акции банка ВТБ на торгах Московской биржи подешевели на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США, свидетельствуют данные торгов.

Максимальное снижение составило 10,3% до 0,04972 руб. за бумагу. По состоянию на 11.16 мск падение акций кредитной организации составило 6,7%, или до 0,05168 руб. за бумагу.

Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против российских бизнесменов, должностных лиц и связанных с ними компаний. Всего под санкции попали 24 россиянина. В черном списке оказались владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, сын Аркадия Ротенберга, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг» Игорь Ротенберг, а также совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов.

Новые санкции работают не только в отношении фигурантов списка, но и в отношении их контрагентов, если те проводили «существенные транзакции» в интересах лиц, оказавшихся в черном списке американских властей.

Кто подпал под новые санкции США

Бизнес
Новости

VIP-гостей на ЧМ-2018 накормят рестораны Аркадия Новикова и Ginza Project

Ведомости
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Организаторы чемпионата мира по футболу – 2018, который состоится в России летом, выбрали поставщиков ресторанных услуг для VIP-болельщиков, а также делегаций и обладателей приглашений оргкомитета (категория VVIP). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина.

«Мы принимали решение с учетом способности компаний предоставлять сервис адекватного уровня в конкретном регионе», – пояснил Сорокин. Он отметил, что почти все ниши по оказанию сервисных услуг в рамках чемпионата закрыты. Собеседник газеты добавил, что оргкомитет еще выбирает компании – организаторы конгресса, этот процесс «в финальной стадии».

По данным газеты, до осени 2017 г. планировалось, что обслуживание всех VIP-гостей возьмет на себя швейцарская Match Hospitality, однако контракт был разорван.

Согласно новым договоренностям в московских «Лужниках» и на стадионе «Фишт» в Сочи питанием VIP-гостей займется «Новиков кейтеринг» ресторатора Аркадия Новикова. В Санкт-Петербурге VIP-болельщиков накормит Ginza Project (бренд «Джон Джоли» и др.).

В Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Саранске едой VIP-болельщиков обеспечит группа «Фьюжн». Она же была оператором питания на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и на «Открытие Арене» в Москве за питание VIP-гостей будет отвечать «Арена фудс», которая ранее получила подряд на питание обычных гостей. Компания входит в группу «Шоколадница» (кофейни «Шоколадница», «Кофе хауз», держатель мастер-франшизы на развитие в России Burger King).

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и пройдет в 11 городах России. Первый матч состоится в «Лужниках». Общие расходы на проведение соревнований, по данным на конец 2017 г., составили 678,06 млрд руб., из них 390,2 млрд руб. – средства из федерального бюджета, напоминает газета.

Первый официальный магазин чемпионата мира по футболу открылся в Москве

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Бизнес
Новости

Иностранный независимый директор покинул En+ после новых санкций США

Ведомости
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Иностранный независимый директор Доминик Фрес, занимающий пост директора банка Natixis по глобальной энергии и сырьевым товарам, покинул совет директоров компании En+ Group после введения новых санкций США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Независимый директор компании г-н Доминик Фрес подал в отставку с 6 апреля 2018 г.», – уточняется в пресс-релизе.

Фрес был назначен в совет директоров En+ Group в декабре 2017 г. Это произошло сразу после IPO компании на Лондонской фондовой бирже.

Он руководит международным подразделением одного из крупнейших французских корпоративных и инвестбанков Natixis, где работает с компаниями энергетического и сырьевого секторов. Об этом говорится на сайте компании. Кроме того, он является членом набсовета российской «дочки» Natixis – «Натиксис банка».

В черный список (SDN-list) минфина США 6 апреля попала как En+, так и контролирующий собственник и ее основатель Олег Дерипаска. 9 апреля депозитарий Citi приостановил операции с глобальными депозитарными расписками En+ Group из-за санкций.

Американские власти заподозрили российского бизнесмена в отмывании денег, запугивании бизнес-партнеров, прослушивании телефонов чиновников и участии в вымогательстве. Минфин США отмечал, что Дерипаска мог также «подкупать чиновников, выступать заказчиком убийств бизнесменов и иметь связи с организованной преступностью в России». 

Дерипаска обвинения в свой адрес отрицает. Его представитель заявлял, что основания для включения миллиардера в санкционный список «абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны».

Кто подпал под новые санкции США

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Бизнес
Новости

Депозитарий Citi приостановил операции с бумагами En+

Ведомости
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Депозитарий Citi приостановил операции с глобальными депозитарными расписками En+ Group после введения в отношении компании Олега Дерипаски санкций США, говорится в сообщении компании на Лондонской бирже.

En+ была уведомлена о приостановке операций поздно вечером в пятницу, компания анализирует сложившуюся ситуацию с юристами, отмечается в сообщении.

В пятницу, 6 апреля, минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В черный список попали основные активы Дерипаски – UC Rusal, En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний.

Расписки En+ на Московской бирже в понедельник к 11.00 мск подешевели к закрытию предыдущих торгов на 19,6% до 469 руб. за бумагу.

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