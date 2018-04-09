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«Ингосстрах» оценил влияние санкций против Дерипаски на бизнес компании

Санкции минфина США, под которые в том числе попал основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, на текущий момент никаким образом не влияют на операционную деятельность «Ингосстраха», сообщил «Ведомостям» представитель компании. Сейчас лично Олегу Дерипаске принадлежит 10% акций «Ингосстраха», следует из информации на сайте компании.

«В опубликованном списке компаний и лиц, в отношении которых вводятся ограничения, компания «Ингосстрах» не числится. На текущий момент объявленные ограничительные меры никаким образом не влияют на операционную деятельность компании. «Ингосстрах» продолжает выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме», – сказал представитель страховщика.

За 2017 г. прибыль группы «Ингосстрах» сократилась на 22% до 10,4 млрд руб., следует из отчетности на сайте компании, опубликованной в понедельник. Сборы страховщика снизились на 2% до 99,5 млрд руб., выплаты выросли на 5,6% до 44,3 млрд руб.

В пятницу минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему восьми компаний. Среди них была и UC Rusal. По итогам торгов понедельника на Гонконгской бирже акции UC Rusal упали на 50,43% до 2,3 гонконгского доллара. На Московской бирже к 15.53 мск акции UC Rusal подешевели на 26,2% до 20,88 руб. за бумагу. Санкции против компании могут привести к техническому дефолту, говорится в сообщении UC Rusal для инвесторов.

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